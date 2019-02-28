Суверенный фонд Норвегии избавился от гособлигаций России

Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG) в 2018 году сократил свой портфель российских гособлигаций на 45%. От имевшихся бумаг на $2,25 млрд у него осталось облигаций на $1,23 млрд, что является минимумом с 2011 года.

На пике в 2013 году норвежский фонд владел российскими госбумагами на $4,1 млрд Такие данные раскрыл фонд в годовом отчете.

Крупнейший в мире фонд мог распродавать российские бумаги или дать им быть погашенными без реинвестирования. В портфеле GPFG находятся рублевые облигации федерального займа (ОФЗ).

GPFG избавился от гособлигаций России на фоне возрастающих ожиданий санкций против российского госдолга. В феврале 2019 года законодатели США представили обновленную редакцию законопроекта «о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Она включает в себя санкции против суверенного долга России.