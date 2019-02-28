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Суверенный фонд Норвегии избавился от гособлигаций России 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund Global (GPFG) в 2018 году сократил свой портфель российских гособлигаций на 45%. От имевшихся бумаг на $2,25 млрд у него осталось облигаций на $1,23 млрд, что является минимумом с 2011 года.
На пике в 2013 году норвежский фонд владел российскими госбумагами на $4,1 млрд Такие данные раскрыл фонд в годовом отчете.
Крупнейший в мире фонд мог распродавать российские бумаги или дать им быть погашенными без реинвестирования. В портфеле GPFG находятся рублевые облигации федерального займа (ОФЗ).
GPFG избавился от гособлигаций России на фоне возрастающих ожиданий санкций против российского госдолга. В феврале 2019 года законодатели США представили обновленную редакцию законопроекта «о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Она включает в себя санкции против суверенного долга России.
Ранее News.ru сообщал, что в начале 2019 года вложения иностранцев в госдолг РФ росли рекордными с января 2018 года темпами. По данным Банка России, в январе нерезиденты инвестировали в госдолг РФ 55 млрд рублей, а в акции — 38 млрд рублей. В ЦБ отмечают, что на рынке гособлигаций отмечались позитивные тенденции.
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Экономика , Центральный банк России
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