Порыться в кошельке: конгресс США заинтересовался Путиным

Раскрыть сведения о доходах и имуществе президента Владимира Путина . С такой инициативой выступили конгрессмены США. Они убеждены, что Россия предпринимает попытки подорвать американскую демократию. Аналогичная инициатива содержится в другом законопроекте — о защите американской безопасности от агрессии Кремля.

Конгрессмены США представили законопроект с требованием раскрыть доходы и сведения об имуществе президента России Владимира Путина. Инициативу назвали Vladimir Putin Transparency Act — «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».

Авторы законодательной инициативы — члены Палаты представителей Вал Деминг (демократ от штата Флорида) и Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк). Об этом сообщила в среду телекомпания ABC.

По данным телекомпании, законопроект внесен в связи с утверждениями о якобы предпринимавшихся Россией попытках подорвать американскую демократию.

«Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию», — привела телекомпания выдержку из заявления конгрессмена Деминга.

В законопроекте предлагается раскрыть сведения о доходах президента и его семьи как в России, так и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов интересуют также «подставные» или посреднические структуры, «используемые Владимиром Путиным для сокрытия информации от публичного раскрытия». Также выявлению подлежат «наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи», которые являются сторонниками Путина.

Согласно законопроекту, отчет национальной разведки должен быть публичным, хотя может включать в себя некоторые секретные приложения.

Ограничения против олигархов

Также в среду стало известно о том, что внесен обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Документ был обнародован на сайте конгресса США. Он называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля».

В новой версии санкционного пакета остались ограничения против олигархов, политических деятелей и членов их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Впрочем, в Кремле считают, что в России нет олигархов.

«Фразу «российские олигархи» считаю неуместной», — говорил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Через полгода после вступления закона о новых санкциях против компаний, политиков и силовиков разведка должна представить конгрессу отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Но самая сильная часть пакета — запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Под санкции, если они будут приняты, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Санкции США также предусматривают меры против инвестиций в российские проекты в области сжиженного природного газа за пределами страны.

По удар попали также проекты по разработке месторождений сырой нефти в России.

Под запрет могут попасть вложения стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно за год. То есть предлагается законодательно запретить американским компаниям участие в любых нефтяных проектах в России.

Сбербанка, При этом предыдущий вариант санкций был более конкретным. Предполагалась блокировка операций и активов госбанков и институтов развития ( Внешэкономбанка ВТБ и прочих).

Проект документа, напомним, был предложен в середине февраля американскими сенаторами, представляющими обе партии США — Демократическую и Республиканскую. Авторами законопроекта стали республиканцы Линдси Грэм , Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендес , Джинн Шэхин и Бен Кардин.

«Кремлевский доклад» как источник санкций

Напомним также, что в январе 2018 года власти США выпустили так называемый кремлевский доклад — перечень российских чиновников и бизнесменов, всего 210 человек, которых Вашингтон посчитал близкими к президенту России.

Попадание в список не означает автоматического введения против них санкций, но психологическое давление оказывает, оценивали этот шаг российские эксперты.

Авторы списка однозначно руководствовались логикой, в соответствии с которой включение в список должно оказать существенное давление на партнеров по бизнесу, что может негативно отразиться на финансовом состоянии фигурантов.

Критериями попадания в «черный список» стали «близость к российскому режиму и совокупное состояние», превышающее $1 млрд

В список автоматически вошли все российские министры, советники президента, члены администрации президента , представители президента в органах федеральной власти, главы крупнейших госкомпаний, а также 96 крупнейших предпринимателей, отобранных, исходя из уровня их доходов.

«Кремлевский доклад» приведет к новым ограничениям в отношении России, предупреждал тогда министр финансов США Стивен Мнучин.

«Будут иметь место санкции», — сказал Мнучин на слушаниях в конгрессе.

Бизнес неоднозначно оценил появление списка. Ассоциация Европейского бизнеса (АЕБ) считает, что «кремлевский список» может затронуть интересы европейского бизнеса в России. АЕБ призвала руководство ЕС , США и России «воздержаться от действий, которые могут негативно повлиять на экономическое взаимодействие в будущем».

Фигуранты списка, естественно, оценили его появление как недружественный акт, который осложняет и без того прохладные российско-американские отношения.