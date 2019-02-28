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Путин назвал единственный эффективный ответ на санкции 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин назвал хорошие условия для бизнеса в России ответом на внешние ограничения. Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии МВД в четверг, 28 февраля, передает ТАСС.
«Вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся, и ответом на все внешние ограничения может быть только один эффективный — создать максимально благоприятные условия для развития экономики внутри страны», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что это «общенациональная, государственная задача».
Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские санкции в случае их утверждения станут дополнительным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона. При этом он заверил журналистов в устойчивости российской экономики, в том числе в условиях санкционного давления.
США анонсировали новый пакет санкций против РФ в середине февраля. В качестве причин называются вмешательство Москвы в работу демократических институтов за рубежом и инцидент в Керченском проливе. Если законопроект будет принят, президент США сможет наложить санкции против любого инвестора в совместные с Россией проекты по добыче СПГ за пределами РФ. Также ограничения коснутся судостроительной отрасли.
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Комментарии4
Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МВД , ИТАР-ТАСС
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