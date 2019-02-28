«Русофобия»: Кремль отреагировал на интерес США к доходам Путина

«Это русофобские потуги». Так охарактеризовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подготовку доклада американскими законодателями о доходах Владимира Путина. В Совфеде посчитали инициативу сенаторов США «психологическим давлением».

«Своих забот мало?»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался относиться к законопроекту, предполагающему раскрытие данных о размерах доходов и имуществе Владимира Путина, серьезно.

Конгрессмены США представили законопроект с требованием раскрыть доходы и сведения об имуществе президента России Владимира Путина. Инициативу назвали Vladimir Putin Transparency Act — «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».

В законопроекте предлагается раскрыть сведения о доходах президента и его семьи как в России, так и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов интересуют также «подставные» или посреднические структуры, «используемые Владимиром Путиным для сокрытия информации от публичного раскрытия». Также выявлению подлежат «наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи», которые являются сторонниками Путина.

Согласно законопроекту, отчет национальной разведки должен быть публичным, хотя может включать в себя некоторые секретные приложения.

«Вряд ли президент в курсе такой инициативы. Безусловно, он, если будет соответствующее сообщение СМИ читать в дайджестах, ознакомится и с этой информацией. Но в целом мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — цитирует Пескова РИА «Новости».

«Но вряд ли стоит к этому относиться серьезно. Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — заключил он.

В Совфеде посчитали подготовку доклада о доходах и имуществе президента Владимира Путина попыткой оказать психологическое давление на Россию.

«На мой взгляд, это больше психологическое давление», — заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

По его мнению, санкции против российского лидера «маловероятны и абсурдны».

«Превратить Россию в изгоя не получится при всем желании», — уверен сенатор.

Карточка президента под санкциями

В апреле 2018 года Кремль сообщил, что доход президента России в 2017 году превысил 18,7 млн рублей. В собственности у него значатся квартира, гаражное место, автомобили ГАЗ М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

В 2016 году доход главы государства составил 8,86 млн рублей. Тогда в собственности у Путина был, помимо прочего, земельный участок площадью 1500 кв. м.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял тогда, что доходы главы государства выросли из-за продажи объектов недвижимости. Судя по декларациям, речь идет о продаже земельного участка.

В январе 2019 года Песков рассказал, как глава государства получает жалованье. По его словам, зарплата перечисляется президенту на карту российского банка, находящегося под санкциями США.

«Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия» . И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», — сообщил Песков в беседе с « АиФ ».

«Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра», — сказал он.

Размер военной пенсии президента пресс-секретарь не смог уточнить — признался, что не знает.

По словам пресс-секретаря, наличными глава государства пользуется крайне редко.

«Такое случается 1-2 раза в году. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться», — рассказал он.

Москва учла риски

27 февраля также стало известно о том, внесен обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Он называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля».

В нем речь идет о санкциях против российского госдолга, а также банковского и энергетического секторов России.

Так, под санкции, если они будут приняты, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Принятие в США законопроекта о новых санкциях против России станет ударом по двусторонним отношениям, считает Песков.

«В случае реализации этого законопроекта, это будет дополнительный удар по двусторонним российско-американским отношениям», — прокомментировал он.

«Все меры для хеджирования от рисков дальнейших, непредсказуемых, недружественных действий со стороны Соединенных штатов Америки были заведомо приняты нашим правительством, поэтому все превентивные меры уже реализованы. Поэтому здесь, в данном случае, каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно», — заключил пресс-секретарь.