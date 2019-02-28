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Володин назвал самый важный закон, принятый Госдумой в феврале 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Закон о защите соцвыплат от списывания штрафов — самый важный закон, принятый нижней палатой парламента в феврале, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Закон о защите социальных выплат от списывания штрафов и долгов. Пособия гражданам, имеющим детей, материнский капитал, пенсии по потере кормильца, выплаты тем, кто потерял имущество или пострадал в чрезвычайной ситуации, теперь защищены от взысканий", — приводится в сообщении на сайте ГД ответ Володина на вопрос о самом важном законе, принятом Госдумой в феврале.
Володин также перечислил депутатов, которые в уходящем месяце были самыми активными в зале пленарных заседаний. По его мнению, наиболее активными стали Александр Шерин (ЛДПР), Тамара Плетнева (КПРФ), Леонид Левин ("Справедливая Россия") и Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").
Спикер Госдумы также отметил работу в этом месяце думского комитета по охране здоровья. Комитет был ответственным по проекту о паллиативной помощи, который был принят в третьем чтении Госдумой 21 февраля.
После того, как проект прошел первое чтение, в Думе проводились большие парламентские слушания, в ходе которых велась работа над проектом при подготовке ко второму чтению совместно с представителями профессионального сообщества.
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Комментарии
Экономика , Леонид Левин , Александр Шерин , Тамара Плетнева , Вячеслав Лысаков , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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