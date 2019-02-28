Володин назвал самый важный закон, принятый Госдумой в феврале

Вячеслав Володин. Закон о защите соцвыплат от списывания штрафов — самый важный закон, принятый нижней палатой парламента в феврале, считает председатель Госдумы

"Закон о защите социальных выплат от списывания штрафов и долгов. Пособия гражданам, имеющим детей, материнский капитал, пенсии по потере кормильца, выплаты тем, кто потерял имущество или пострадал в чрезвычайной ситуации, теперь защищены от взысканий", — приводится в сообщении на сайте ГД ответ Володина на вопрос о самом важном законе, принятом Госдумой в феврале.

Спикер Госдумы также отметил работу в этом месяце думского комитета по охране здоровья. Комитет был ответственным по проекту о паллиативной помощи, который был принят в третьем чтении Госдумой 21 февраля.

После того, как проект прошел первое чтение, в Думе проводились большие парламентские слушания, в ходе которых велась работа над проектом при подготовке ко второму чтению совместно с представителями профессионального сообщества.