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Кудрин: производительность труда в России находится на уровне стран G7 80-х годов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х годов прошлого века стран "Большой семерки". Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Форуме труда.
"Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран "Большой семерки" [G7]", — сказал Кудрин.
По его словам, есть такие практики и модели, которые позволяют повышать производительность труда на страновом уровне.
"Мы где-то догоняем, но самое главное, что нам нужно, — быть вовлеченным в этот международный процесс формирования новых моделей управления", — добавил Кудрин.
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