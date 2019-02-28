Кудрин: производительность труда в России находится на уровне стран G7 80-х годов

Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х годов прошлого века стран "Большой семерки". Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Форуме труда.

"Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран "Большой семерки" [G7]", — сказал Кудрин.

По его словам, есть такие практики и модели, которые позволяют повышать производительность труда на страновом уровне.