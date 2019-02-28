Венесуэла научилась жить под санкциями США

Венесуэла нашла замену американским покупателям своей нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления Министерства нефти латиноамериканской страны.

По данным Kpler, Венесуэла резко сократила поставки в США после введения санкций в конце января — с 484 до 149 тысяч баррелей в день. Однако снижение объема экспорта в Штаты началось еще в 1990-х. По оценкам американского агентства EIA, с 1,5-1,9 миллиона до 749 тысяч баррелей в день к 2017 году.

При этом общий объем экспорта с января упал примерно на 10 процентов. Излишки топлива накапливались в нефтехранилищах.

27 февраля министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что наложенное США эмбарго не повлияло на венесуэльскую нефтяную промышленность. По его словам, общий мировой объем экспорта из страны держался в феврале на уровне 1,2 миллиона баррелей в день, что примерно соответствует версии Kpler.

Также Кеведо сообщил, что Каракас нашел замену поставкам в США и теперь продает нефть в Индию. Продажи в эту страну в феврале увеличились на 400 тысяч баррелей в день.

Помимо этого, закупать венесуэльское топливо продолжили страны, поддержавшие самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо, но не вводившие собственных санкций: Великобритания, Норвегия, Швеция, Испания.