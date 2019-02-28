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Венесуэла научилась жить под санкциями США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Luis Romero / AP
Венесуэла нашла замену американским покупателям своей нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления Министерства нефти латиноамериканской страны.
По данным Kpler, Венесуэла резко сократила поставки в США после введения санкций в конце января — с 484 до 149 тысяч баррелей в день. Однако снижение объема экспорта в Штаты началось еще в 1990-х. По оценкам американского агентства EIA, с 1,5-1,9 миллиона до 749 тысяч баррелей в день к 2017 году.
При этом общий объем экспорта с января упал примерно на 10 процентов. Излишки топлива накапливались в нефтехранилищах.
27 февраля министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что наложенное США эмбарго не повлияло на венесуэльскую нефтяную промышленность. По его словам, общий мировой объем экспорта из страны держался в феврале на уровне 1,2 миллиона баррелей в день, что примерно соответствует версии Kpler.
Также Кеведо сообщил, что Каракас нашел замену поставкам в США и теперь продает нефть в Индию. Продажи в эту страну в феврале увеличились на 400 тысяч баррелей в день.
Помимо этого, закупать венесуэльское топливо продолжили страны, поддержавшие самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо, но не вводившие собственных санкций: Великобритания, Норвегия, Швеция, Испания.
Обострение кризиса в Венесуэле случилось в конце января, когда спикер парламента Гуайдо объявил себя временным главой государства. После этого США ввели санкции против действующего президента Николаса Мадуро, а также государственной нефтяной компании PDVSA. Ее счета в США были заморожены — пользоваться находящимися на них средствами разрешено только при условии, что они не будут переведены нынешней власти.
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Комментарии1
Экономика , Николас Мадуро , Wall Street Journal
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