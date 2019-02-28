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Набиуллина заявила, что годовая инфляция достигнет 5,5-6% к концу I квартала 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России в годовом выражении достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года, а затем начнет снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью периодическому журналу Международного валютного фонда.
"Сейчас мы наблюдаем временный рост инфляции, главным образом потому, что ставка НДС была повышена, и мы повысили ключевую ставку, чтобы предотвратить рост инфляции. Мы ожидаем, что он достигнет 5,5-6% к концу первого квартала, а затем начнет снижаться", — отметила Набиуллина.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Международный валютный фонд , Центральный банк России
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