Нефтяные гиганты Ближнего Востока пытаются отказаться от субсидий

С тех пор, как в 1930-х годах была обнаружена нефть на Ближнем Востоке, страны Персидского залива щедро субсидировали расходы на энергию и коммунальные услуги для населения.

Бесплатная или очень дешевая энергия позволяла монархиям сохранять власть десятилетиями, предоставляя гражданам богатые природные ресурсы. Подобный подход повлиял на спрос на энергию в странах Персидского залива — Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Омане, Бахрейне и Катаре. Бесплатный бензин, вода или электричество способствовали росту уровня потребления энергии.

Теперь ближневосточные страны, одни из крупнейших в мире производителей нефти и газа, должны решить проблему: как снизить чрезмерное и расточительное использование энергии, не поставив под угрозу господство автократических режимов. Об этом Джим Крейн, почётный научный сотрудник Центра энергетических исследований Бейкеровского института при университете Райса пишет в новой книге «Энергетические монархии: нефть и политическое выживание в Персидском заливе».

Согласно данным Статистического обзора мировой энергетики BP, составленного обозревателем Bloomberg Opinion Джастином Фоксом, Саудовская Аравия, крупнейший производитель ОПЕК и крупнейший в мире экспортер нефти, стала пятой страной в мире по объему потребления нефти в 2017 году, уступив крупнейшим мировым экономикам США, Китаю, Индии и Японии. Население Саудовской Аравии составляет всего 33 млн человек, ее экономика не входит в десятку лучших в мире, согласно этим стандартам уровень потребления нефти в Саудовской Аравии является чрезмерно высоким.

Некоторые экспортеры нефти из Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, ввели налог на добавленную стоимость на энергию и подняли цены на бензин, дизельное топливо и электроэнергию после краха цен на нефть в 2014 году. Многие страны региона представили планы реформирования энергетических субсидий, в рамках которых люди получали бы бесплатную или почти бесплатную энергию десятилетиями.

При этом монархии Персидского залива и другие страны региона Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе Египет и Алжир, встречают негативную политическую реакцию в связи с сокращением субсидий. Даже после реформ в области энергетических субсидий цены на энергоносители в регионе составляют лишь часть того, что платят потребители в странах с рыночной экономикой.

Помимо снижения бремени государственного финансирования энергетических субсидий, реформы направлены на то, чтобы сократить внутреннее энергопотребление в странах Персидского залива и освободить больший объем нефти на экспорт — ключевой источник дохода для всех экспортеров нефти на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия и другие нефтяные королевства пытаются сохранить тонкое равновесие: сократить безрассудное использование энергии внутри страны, чтобы сохранить экспорт нефти, и снизить энергетические субсидии таким образом, чтобы не вызвать инакомыслия против правителей.

Согласно отчету МЭА , опубликованному в октябре 2018 года, прекращение субсидированного потребления ископаемого топлива — одна из шести областей, которые нужно реформировать.

«Реформы ценообразования набирают силу в последние годы, но постоянная доступность нефтепродуктов и природного газа по искусственно низким ценам поддерживает чрезмерное потребление и негативно сказывается на инвестиционных стимулах по всей экономике. Даже без субсидий у экспортеров нефти и газа все равно будут преимущества в энергетике, поскольку низкая себестоимость приводит к низкой внутренней цене», — отметил аналитик МЭА Тим Гулд.