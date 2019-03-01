Второй этап амнистии капитала в России завершен, теперь ее условия будут жестче

Второй этап амнистии капитала в России, позволявший россиянам добровольно задекларировать свои зарубежные активы и избежать в будущем каких-либо претензий, завершен 1 марта. Для тех, кто не успел, возможности еще остаются: третий этап амнистии продлится до 1 марта 2020 года, но уже на более жестких условиях.

Продлить амнистию еще на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах РФ и возвращает денежные средства в Россию, поручил президент РФ Владимир Путин . Закон об этом пока не принят, но власти могут сделать это и позже, распространив его нормы на предшествующий период.

ФНС отмечала высокий интерес к завершившейся амнистии, а в последние дни кампании, по словам начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрия Вольвача, среди ее участников наблюдался настоящий ажиотаж.

Власти не сомневаются, что третий этап амнистии тоже будет востребован. Но теперь, чтобы активы попали под амнистию, их придется не только задекларировать, как раньше, но и вернуть деньги в Россию, либо перерегистрировать свои холдинговые структуры в специальных административных районах (САР).

Такие районы с особыми условиями для иностранных компаний созданы в Калининградской области и в Приморский крае. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории САР также действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранцами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.

Перевести в Россию свои активы и полностью избежать при этом уплаты налогов можно было и раньше: такая возможность существовала до 1 января 2019 года, когда российские граждане, имеющие так называемые контролируемые иностранные компании (КИК), могли ликвидировать их и перевести в РФ средства, не опасаясь налоговых последствий. Кроме того, в 2016 году проводилась первая амнистия, когда гражданам также можно было просто задекларировать активы и не переводить их в Россию.