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Минпромторг не ждет роста цен на сигареты из-за обязательной маркировки 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Минпромторг России не ожидает роста цен на сигареты из-за запуска обязательной маркировки с 1 марта, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"С 1 марта мы приступаем к введению обязательной маркировки табачной продукции. Производители, участвующие в эксперименте, говорили неоднократно, что цифровая маркировка кодом DataMatrix является оптимальным форматом. Так что мы не видим рисков роста цен на сигареты у добросовестных участников рынка в связи с введением системы маркировки", — сказал он.
Первый этап коснется сигарет и папирос. Для создания комфортных условий для участников рынка предусмотрено поэтапное вступление в силу требований об обязательной маркировке, отметил министр.
"Первоначально в системе должны зарегистрироваться все производители и импортеры, чтобы с 1 июля 2019 года в оборот вводились только промаркированные пачки. Учитывая жизненный цикл продукции в товаропроводящей цепи и наличие остатков товаров в торговле (введенных в оборот ранее), оборот немаркированных сигарет будет запрещен с 1 июля 2020 года", — пояснил глава Минпромторга.
В ходе добровольного эксперимента, который предшествовал введению маркировки, цифровыми кодами было отмечено более 180 миллионов пачек сигарет, продолжил он. Участие в пилотном проекте приняли производители, выпускающие более 98% всей табачной продукции в России, а также дистрибьюторы, реализующие 88% табачной продукции, и крупнейшие организации розничной торговли.
"Мы фиксируем тревожную тенденцию увеличения объема "серого рынка" в табачной отрасли. По оценкам экспертов, в 2018 году доля нелегальных сигарет на российском рынке увеличилась почти в два раза. На фоне растущего объема контрафактной продукции одним из высокоэффективных инструментов борьбы с ней является система маркировки товаров", — заключил Мантуров.
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Экономика , Денис Мантуров , Минпромторг , РИА Новости
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