Минпромторг не ждет роста цен на сигареты из-за обязательной маркировки

"С 1 марта мы приступаем к введению обязательной маркировки табачной продукции. Производители, участвующие в эксперименте, говорили неоднократно, что цифровая маркировка кодом DataMatrix является оптимальным форматом. Так что мы не видим рисков роста цен на сигареты у добросовестных участников рынка в связи с введением системы маркировки", — сказал он.

Первый этап коснется сигарет и папирос. Для создания комфортных условий для участников рынка предусмотрено поэтапное вступление в силу требований об обязательной маркировке, отметил министр.

"Первоначально в системе должны зарегистрироваться все производители и импортеры, чтобы с 1 июля 2019 года в оборот вводились только промаркированные пачки. Учитывая жизненный цикл продукции в товаропроводящей цепи и наличие остатков товаров в торговле (введенных в оборот ранее), оборот немаркированных сигарет будет запрещен с 1 июля 2020 года", — пояснил глава Минпромторга.

В ходе добровольного эксперимента, который предшествовал введению маркировки, цифровыми кодами было отмечено более 180 миллионов пачек сигарет, продолжил он. Участие в пилотном проекте приняли производители, выпускающие более 98% всей табачной продукции в России, а также дистрибьюторы, реализующие 88% табачной продукции, и крупнейшие организации розничной торговли.