Страны БРИКС создадут альтернативу Visa и Mastercard

Страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему

«РФПИ совместно с портфельными компаниями принимает активное участие в разработке проекта BRICS Pay. Портфельные компании РФПИ, а также партнеры фонда из Китая и Индии обладают экспертизой и технологиями, необходимыми для реализации проекта», — сообщили в пресс-службе фонда.

Кроме того, фонд готов рассматривать участие в финансировании платежной системы совместно с партнерами по БРИКС.

Один из вероятных сценариев реализации проекта — создание специального онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран — участниц БРИКС.

«Первоначально интеграцию платежных систем планируется реализовать в рамках создания общей платформы для розничных платежей и переводов в странах БРИКС», — сообщил вице-президент участник целевой рабочей группы Делового совета БРИКС Олег Прексин.

На практике это будет реализовано в виде установленного на смартфон приложения, где можно будет оплатить покупку в любой стране БРИКС вне зависимости от валюты на счете покупателя. По его словам, такой пилотный проект стартует в ЮАР уже в начале апреля.