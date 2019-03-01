Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) создают единую платежную систему, которая будет называться BRICS Pay. С ее помощью можно будет оплатить покупку в любой стране этой группы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступает координатором рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС со стороны Москвы.
«РФПИ совместно с портфельными компаниями принимает активное участие в разработке проекта BRICS Pay. Портфельные компании РФПИ, а также партнеры фонда из Китая и Индии обладают экспертизой и технологиями, необходимыми для реализации проекта», — сообщили в пресс-службе фонда.
Кроме того, фонд готов рассматривать участие в финансировании платежной системы совместно с партнерами по БРИКС.
Один из вероятных сценариев реализации проекта — создание специального онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран — участниц БРИКС.
«Первоначально интеграцию платежных систем планируется реализовать в рамках создания общей платформы для розничных платежей и переводов в странах БРИКС», — сообщил вице-президент участник целевой рабочей группы Делового совета БРИКС Олег Прексин.
На практике это будет реализовано в виде установленного на смартфон приложения, где можно будет оплатить покупку в любой стране БРИКС вне зависимости от валюты на счете покупателя. По его словам, такой пилотный проект стартует в ЮАР уже в начале апреля.
Общий кошелек будет работать аналогично существующим платежным сервисам, таким как, например, Apple Pay или Samsung Pay. Для этого будет создана отдельная облачная платформа, которая свяжет национальные платежные системы «пятерки». Однако, к ней смогут присоединиться и другие игроки, добавил Олег Прексин.