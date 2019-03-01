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Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наибольшее число безработных в России живет в Ингушетии, уровень безработицы в регионе составляет 8,7 процента. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные мониторинга министерства труда и социальной защиты.
На втором месте — Чеченская республика. Там этот показатель составляет восемь процентов. Третью строчку занимает Республика Тыва с результатом 3,9 процента.
Значительное число официально безработных зарегистрировано в Амурской области — 2,4 процента. Далее следуют Ненецкий автономный округ (2,3 процента), республики Северная Осетия, Алтай и Чукотский автономный округ (2,2 процента).
Самый низкий уровень регистрируемой безработицы зафиксирован в Севастополе (0,2 процента), Ленинградской (0,3 процента), Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (0,4 процента).
В 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан, что на 10,4 процента меньше, чем в 2017 году.
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Экономика , Минтруд
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