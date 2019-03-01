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ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральный банк России принял решение об аннулировании с 1 марта 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у Жилстройбанка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
«Приказом Банка России от 1 марта 2019 года № ОД-442 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Коммерческий банк жилищного строительства» АО КБ «Жилстройбанк» (регистрационный номер 2769, Москва) с 1 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Лицензия у Жилстройбанка аннулирована ЦБ России на основании статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.
«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — добавили в регуляторе.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Жилстройбанк будет назначен ликвидатор.
Жилстройбанк не является участником системы страхования вкладов.
Банки.ру: последние новости
ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка 27 февраля. Главное за минуту: в США опубликован проект новых санкций против РФ, инфляция и безработица пугают россиян Минфин 27 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков​
Комментарии
Экономика , Жилстройбанк , Центральный банк России
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