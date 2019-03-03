Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2»

Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй "Северного потока — 2" может навредить отношениям России и европейских стран, пишет газета Handelsblatt

Газета опросила ряд немецких политиков после недавнего интервью министра энергетики России Александра Новака "Газете.Ru" , в котором он в очередной раз заявил о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, однако признал, что Киеву необходимо модернизировать свою ГТС. Немецкое издание усмотрело в этом "сомнение в возможности продолжать транзит через Украину".

Так, журналисты приводят слова заместителя председателя немецкой фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула, который заявил, что Россия рискует потерять доверие Германии.

"Если высказывание Новака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении "Северного потока — 2" можно сказать, что слову России верить нельзя", — цитирует Handelsblatt политика.

Депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс в интервью изданию также отреагировала на слова Новака, и предложила возобновить дискуссию о немецко-российском газопроводном проекте, а также об энергетических интересах Европы.

Кроме того, политик добавила, что "Северный поток — 2" якобы не отвечает интересам Европы, а позицию министра энергетики России она назвала предсказуемой.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.