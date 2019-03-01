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В России с 1 марта повышена экспортная пошлина на нефть 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: ТАСС
Экспортная пошлина на нефть в России повышена с 1 марта на $10,5 до $91,2 за тонну, сообщает Минэкономразвития. В феврале экспортная пошлина на нефть составляла $80,7 за тонну.
Льготная ставка пошлины на нефть из Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулена с 1 февраля 2015 г.).
Пошлина на высоковязкую нефть увеличена до $9,1 против $8 в феврале. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит с 1 марта $27,3 за тонну (в феврале — $24,2 за тонну), на темные нефтепродукты — $91,2 ($80,7).
Пошлина на экспорт бензина повышена до $27,3 против $24,2 в феврале, прямогонного бензина (нафта) — до $50,1 ($44,3 за тонну).
Пошлина на экспорт сжиженного газа осталась нулевой. Пошлина на кокс увеличилась до $5,9 против $5,2 за тонну в феврале.
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