Сдержанный ответ: как Россия сохраняет экономику в условиях санкций США

Американский Конгресс опубликовал законопроект о новых санкциях против России. Документ под названием DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля») содержит перечень санкционных мер против российских финансовых структур, против инвестиций в российские СПГ-проекты вне территории России, а также устанавливает запрет на сделки с российскими государственными долговыми бумагами.

Сбербанк, Вместе с тем, из законопроекта исчез пункт о блокировке операций и активов российских госбанков, таких как ВЭБ ВТБ и других.

Роснефть и Транснефть. Кроме того, Россия продолжает вести открытую политику в отношении иностранных инвесторов: международные фонды не прекращают инвестировать в российские корпорации, включая Газпром

По мнению экспертов, от полной изоляции под давлением санкций российскую экономику уберегла сбалансированная, сдержанная и продуманная ответная реакция со стороны России.

По словам эксперта фонда «Народная дипломатия» Владимира Киреева, в непростых условиях Россия продолжает оставаться максимально открытой страной и извлекать из этого выгоду для своей экономики.

В качестве примера эксперт привел ситуацию на рынке ценных бумаг: облигации крупнейших российских компаний, как и ранее, доступны для приобретения иностранными инвесторами — и остаются весьма востребованными среди них.

«Персональные санкции США в отношении Алексея Миллера, как и секторальные санкции против Газпрома, не помешали корпорации успешно разместить выпуск облигаций среди американских и европейских инвесторов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Роснефти: несмотря на секторальные санкции в отношении компании и персональные санкции против Игоря Сечина, крупнейшим акционером Газпрома после государства является британская энергетическая корпорация BP», — подчеркнул Киреев в беседе с «Ридусом».

Более того, председателем совета директоров Роснефти является гражданин Германии, бывший канцлер этой страны, Герхард Шредер . Среди акционеров другой крупной госкомпании — Транснефти (также находящейся под американскими санкциями) тоже имеются иностранные инвесторы: китайские (Российско-китайский инвестиционный фонд), японские (Японский банк международного сотрудничества) и арабские (Суверенный фонд Саудовской Аравии).

Эксперт полагает, что, избрав тактику сдержанного и обдуманного реагирования на западные санкции, руководство страны сохранило возможность поддерживать благоприятный инвестиционный климат.

«Реакция России на введение санкций всегда очень сдержанная, — подтвердил в интервью «Ридусу» Член комиссии по энергетике РСПП , политолог Марат Баширов . — Мы всегда говорим о том, что не являемся инициаторами этих ограничений, мы вводим ответные санкции только в той части, которая фактически касается вопросов безопасности страны — это военная отрасль, энергетические проекты и продовольственная безопасность.

Открытость для иностранных инвестиций и поддержание благоприятного инвестиционного климата — это вполне осознанная, дальновидная и разумная политика российского руководства. Министр энергетики Александр Новак , также занимающий пост председателя совета директоров Транснефти, не раз говорил о готовности России привлекать иностранные инвестиции.

«Пару месяцев назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это — не санкции, а рестрикции: это элемент конкурентной борьбы за определенные рынки, которую организуют США. Поэтому те санкции, которые вводятся, преследуют в первую очередь конкурентную борьбу на рынке газа — то, что связано с рынками СПГ. Это неоднократно подтверждал и сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, когда говорил, что проекты по СПГ очень выгодны для американских компаний, которые претендуют на европейские рынки», — отметил политолог.

«Отсюда такая ожесточенная борьба против «Северного потока-2», — продолжает Баширов. — Трубопровод, который идет по территории Украины, как накануне сказал министр энергетики Александр Новак, очень затратен по себестоимости. «Северный поток-2» будет гораздо более дешевым. То есть мы еще повысим конкурентоспособность нашего газа на рынках Европы».

Эксперт обратил внимание и на изменения американской санкционной риторики по части финансовых рынков: «Финансовый рынок США — это один из ключевых секторов, на котором стоит американская экономика. Сами себе подрезать крылья они не будут: уже видно, что санкционное давление в отношении Ирана привело к тому, что создается новый расчетный центр между Европой и Ираном, и расчеты пойдут уже не через счета американских банков, и рассчитываться будут не в долларах, а через европейские банки — в евро».

«Таким образом американские банки теряют определенный сектор доходности. Отсюда агрессивные высказывания конгрессменов — и выхолощенный новый законопроект: как видим, в тексте DASKA не поименованы наши банки», — добавил эксперт.

Русал, EN+ и По мнению Баширова, истинная природа американских санкций раскрывается в кейсе с компаниями Олега Дерипаски Евросибэнерго . «У США был очень неприятный эксперимент с наложением санкций на Русал. Они привели к тому, что американские компании, которые зависят от поставок алюминия, производящегося Русалом, попали в тяжелую производственную ситуацию: просто неоткуда больше этот алюминий взять».

Соответственно, вся эта игра Минфина США в отношении Русала оказалась лишь декорацией: на сегодняшний день они сдали назад в процентах 70% от изначально наложенных на Русал санкций.

«Отныне все американские санкции будут подвергаться детальной экспертизе с точки зрения деловых кругов Америки, и только после этого они начнут вырабатывать позиции по реальным ограничениям», — заключил Баширов.

России же необходимо продолжать оставаться максимально открытой и гибко реагировать на внешние угрозы, при этом не усугублять положение искусственными внутренними ограничениями.