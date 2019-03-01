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Лукашенко призвал Россию разобраться с олигархами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российскому правительству нужно прекратить "лоббировать олигархические кланы", которые блокируют поставки продукции из государства. Об этом сообщает БелТА.
Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
"Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в которых крупный бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе", — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что у стран общий рынок, и они должны иметь возможность свободно на нем торговать.
Ранее Лукашенко заявил, что российского рынка Белоруссии может хватить навсегда.
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