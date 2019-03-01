Лукашенко призвал Россию разобраться с олигархами

Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

"Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в которых крупный бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе", — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что у стран общий рынок, и они должны иметь возможность свободно на нем торговать.

Ранее Лукашенко заявил, что российского рынка Белоруссии может хватить навсегда.