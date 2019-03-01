Кремль ответил на слова Лукашенко об «общем рубле»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать общую валюту России и Белоруссии пока рано. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против общей валюты с Россией. По его мнению, ею должен стать новый, «общий рубль» — не российский и не белорусский.

Песков подчеркнул, что пока «никакой конкретики» по поводу общей валюты нет. Он напомнил, что пункт о единой валюте есть в документах, касающихся создания Союзного государства России и Белоруссии.

Песков заявил, что тема будет обсуждаться, если страны будут и дальше идти «по пути союзного строительства». По его словам, вопросом валюты должны заниматься эксперты из существующих рабочих групп.