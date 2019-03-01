Один на всех: Лукашенко согласился на общий рубль

Александр Лукашенко выступил за введение единой для России и Белоруссии валюты — «общий рубль», выпускаемой эмиссионным центром в Санкт-Петербурге. Кроме того, Лукашенко предложил включить РФ в состав своей страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве — России и Белоруссии — единой валюты. Она должна представлять собой не российский, а «общий рубль».

«Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин — «Газета.Ru») мне риторически говорит — конечно же, это будет рубль. Я говорю — конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер?

Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ в пятницу в Минске (цитата по «Интерфаксу»).

Лукашенко предложил создать эмиссионный центр в Санкт-Петербурге.

«Родина президента России, мой любимый город — Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», — сказал белорусский лидер.

Предложение Лукашенко уже прокомментировали в Кремле.

«Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что все это является предметом «экспертного разговора», и напомнил о существовании соответствующих рабочих групп.

В январе 2019 года Лукашенко уже высказывался в пользу введения единой валюты с Россией. Условия должны быть равными, как это устроено в Евросоюзе , отмечал он. При этом в Национальном банке Белоруссии ранее заявили, что обсуждать вопрос о создании единого эмиссионного центра в Союзном государстве Белоруссии и России преждевременно.

В декабре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова и дальше двигаться по пути строительства Союзного государства, в том числе углублять отношения с Белоруссией вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и таможни. Это предусмотрено договором о создании Союзного государства от 1999 года.

«Вопрос перехода к единой валюте и единому эмиссионному центру — это венец интеграции, к которой нам еще идти и идти», — говорил в ответ зампред правления белорусского Национального банка Сергей Калечиц.

В ходе беседы со СМИ 1 марта Лукашенко также предложил включить Россию в состав Белоруссии. Лидер Белоруссии заверил, что у России нет никаких намерений поглотить его страну. «Начинают разговаривать о включении страны туда, сюда, я говорю: „Слушайте, вот нормальный вариант — давайте в состав Белоруссии включим Россию“, — отметил белорусский лидер, добавив, что руководства России и Белоруссии не вырабатывают никаких „закулисных схем“.

По его словам, „никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было“.

Риторика Лукашенко еще несколько месяцев назад была иная.

Он заявил, что под предлогом „глубокой интеграции“ Москва хочет включить Белоруссию в состав России.

Тогда пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос объединения России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня.

А 15 февраля сам Лукашенко подтвердил, что Белоруссия и Россия готовы идти по пути объединения, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.

»Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы.

Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии? Это икона, это святое… Мы исходим из того, что сегодня есть два государства», — говорил Лукашенко.

До этого, в январе, белорусский лидер пригрозил Москве потерей «единственного союзника» на Западе. Связано это было с разногласиями, возникшими между Москвой и Минском из-за налогового маневра в России, который грозит потерями для бюджета Белоруссии. Сегодня Лукашенко подчеркнул, что если Минск не договорится с Россией по компенсации из-за налогового маневра, то будет вынужден переходить на нефть из других стран.

Также во время беседы со СМИ Лукашенко призвал власти России прекратить обвинять Белоруссию в нахлебничестве. «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Белоруссии есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение, сказал он. «Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность», — сказал Лукашенко.

При этом он считает, что развитие отношений Москвы и Минска страдает из-за защиты российскими властями интересов «олигархического бизнеса». По его словам, в России «крупный бизнес сросся с властью, проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения в Союзе». Он добавил, что у стран общий рынок и они должны иметь возможность свободно на нем торговать.

«Если говорить искренне и откровенно, я больших надежд не лелею в плане Евразийского экономического союза», — сказал Лукашенко.

По его словам, слишком много разногласий, к тому же экономический союз сильно политизирован, а страны, принимая решения, зачастую не исполняют их, руководствуясь принципами «национального эгоизма».