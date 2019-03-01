США нанесли новый «удар» по Венесуэле

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США расширили санкционный список против Венесуэлы 

Рамблер 1 час назад
США расширили санкции в отношении Венесуэлы, передает РИА «Новости».
Минфин США дополнил санкционный список шестью фамилиями. По данным США, они причастны к нарушению прав человека в Венесуэле.
10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность главы Венесуэлы. США и большинство стран Южной Америки отказались признать его победу на выборах, а оппозиция назвала его узурпатором. 21 января по призыву лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо в Венесуэле начались массовые выступления против Мадуро, продолжающиеся до сих пор. Хуан Гуайдо, в свою очередь, объявил себя президентом Венесуэлы, а большинство западных стран признали его в качестве легитимного руководителя.
Экономика , Видео , Николас Мадуро , Казначейство США , РИА Новости
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