США нанесли новый «удар» по Венесуэле

США расширили санкции в отношении Венесуэлы, передает РИА «Новости».
Минфин США дополнил санкционный список шестью фамилиями. По данным США, они причастны к нарушению прав человека в Венесуэле.
10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность главы Венесуэлы. США и большинство стран Южной Америки отказались признать его победу на выборах, а оппозиция назвала его узурпатором. 21 января по призыву лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо в Венесуэле начались массовые выступления против Мадуро, продолжающиеся до сих пор. Хуан Гуайдо, в свою очередь, объявил себя президентом Венесуэлы, а большинство западных стран признали его в качестве легитимного руководителя.