ФАС увидела «зарплатное рабство» 

Наличие проблем в сфере выбора работниками банка для получения зарплаты подтвердили в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство заявило о готовности участвовать в решении возникшей ситуации.
Создание для граждан возможности действительно свободно выбрать финансовую организацию и сменить её при необходимости поможет улучшить конкуренцию в банковской сфере, передаёт РИА Новости сообщение регулятора.
Ранее News.ru писал о том, что проблема зарплатного рабства по-прежнему существует, и ЦБ готов обсуждать с банками пути её решения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, введение правила может обеспечить работникам крупных компаний наличие нескольких зарплатных банков. Как минимум двух-трёх.