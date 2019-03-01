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ФАС увидела «зарплатное рабство» 

News.ru + ещё 2 32 минуты назад
Фото: fas.gov.ru / Global look press
Наличие проблем в сфере выбора работниками банка для получения зарплаты подтвердили в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство заявило о готовности участвовать в решении возникшей ситуации.
Создание для граждан возможности действительно свободно выбрать финансовую организацию и сменить её при необходимости поможет улучшить конкуренцию в банковской сфере, передаёт РИА Новости сообщение регулятора.
Ранее News.ru писал о том, что проблема зарплатного рабства по-прежнему существует, и ЦБ готов обсуждать с банками пути её решения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, введение правила может обеспечить работникам крупных компаний наличие нескольких зарплатных банков. Как минимум двух-трёх.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , ФАС , Центральный банк России , РИА Новости
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