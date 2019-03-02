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Западные СМИ усмотрели конфронтацию Белоруссии с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Противостояние из-за цен на нефть между Россией и Белоруссией подталкивает Минск к более тесному сотрудничеству с Брюсселем и Вашингтоном, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Перевод статьи немецкого издания представлен ИноТВ.
Газета отмечает, что белорусский лидер Александр Лукашенко все больше критикует Кремль и мягче высказывается в адрес западных стран, а жителей республики стал больше беспокоить суверенитет страны.
После воссоединения Крыма и России Белоруссия стала позволять себе большую свободу во внешнеполитических решениях и активно ищет сближение с Западом, поясняет издание..
Причиной такого поведения стала сделка в энергетической сфере, из-за которой поссорились государства.
Россия задумала поднять налог на добычу полезных ископаемых, что повысило цену нефти для стран-покупателей, из-за чего Белоруссия может к 2024 году потерпеть убытки на сумму до 10 млрд евро, подчеркивает газета.
Из-за этого Минск требует у Москвы компенсаций, но российская сторона пока не готова их предоставлять.
Отмечается, что беспокойство у граждан республики вызвал комментарий премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором тот призвал Белоруссию к более глубокой интеграции по договору о Союзном государстве в обмен на скидку на нефть.
В Кремле опровергли сообщения о планах по присоединению Белоруссии, добавляет газета.
При этом Лукашенко использует любую возможность, чтобы указать на суверенитет своей страны. Издание обратило внимание на его недавнее высказывание, в котором он заявил, что если провести референдум в Белоруссии, 98% белорусов проголосуют против объединения с Россией.
Также газета отметила и его слова о том, что Москва может потерять «своего единственного союзника на западном направлении».
Издание полагает, что такой сценарий маловероятен, но Белоруссия в любом случае постарается ослабить зависимость от России, в чем ей помогает Китай.
Также издание указало на улучшение отношений Минска и Вашингтона. Белоруссия предложила увеличить США количество своих дипломатов в стране.
Напомним, ранее Лукашенко выступал против проведения акции «Бессмертный полк» в Белоруссии и заявил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок в республике.
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