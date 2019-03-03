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Тимошенко пообещала украинцам вернуть потерянные при СССР вклады 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах вернет жителям страны вклады, которые они потеряли после распада СССР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Данное заявление Тимошенко сделала во время выступления перед потенциальными избирателями.
Она напомнила, что когда находилась на посту премьер-министра Украины жителям страны начали возвращать потерянные сбережения. Однако денежные компенсации смогли получить только некоторые люди, так как впоследствии власти свернули этот проект, отметила Тимошенко.
Ранее сообщалось, что парламентская фракция украинского президента Петра Порошенко требует проверить финансирование партии Тимошенко.
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