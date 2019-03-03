«Северный поток — 2» под ударом: планы Москвы пугают немцев

Опубликованное в «Газете.Ru» интервью министра энергетики РФ Александра Новака получило громкий резонанс в Германии. Там посчитали, что глава Минэнерго поставил под сомнение необходимость в будущем прокачивать газ через Украину. Таким образом может быть потеряно доверие к российскому проекту «Северный поток — 2», пригрозили в ФРГ.

В Германии прокомментировали высказывания министра энергетики России Александра Новака, который в интервью «Газете.Ru» 26 февраля затронул тему экспорта российского природного газа в Европу, рассказывая о транзите газа европейским потребителям.

Новаку был задан вопрос об экономической целесообразности транзита: «Есть ли понимание, что будет для России дороже — транспортировать газ через Украину или через „Северный поток“? Напомним, около 3 млрд в год составляют затраты на транзитные издержки с Украиной.»

Ответ был однозначный: через Украину транспортировать дороже.

«Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты», — пояснил Новак, сравнив украинское направление с такими маршрутами, как «Ямал-Европа» и «Северный поток — 1».

Себестоимость транспортировки газа, например, по «Северному потоку — 1» обходится почти в 2 раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по газовой системе Украины, отметил Новак.

Надо ли ездить на старых «Жигулях»

По словам министра, дороговизна обусловлена, в первую очередь, тем, что украинская газотранспортная система создавалась около 50 лет назад и сейчас имеет большой износ и несет «большие потери при транспортировке газа».

Модернизация украинской ГТС потребовала бы миллиардов евро.

«Какой смысл использовать, «Жигули», если у вас есть современный автомобиль, «Лада», — иронизировал Новак.

А новые газотранспортные проекты, такие как «Турецкий поток», «Северный поток — 2», основаны на самых последних технологиях. Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери, добавил Новак.

Кроме того, правительственный куратор ТЭК напомнил о факторе расстояния поставок газа из центра добычи до европейского потребителя.

«У нас центр добычи на сегодняшний день находится на Ямале, это Бованенковское месторождение. Маршрут «Северного потока — 1» через Балтийское море оттуда до Германии на 1885 км короче, чем через украинскую ГТС», — сказал Новак.

Резюме: Россия должна использовать наиболее эффективные, конкурентноспособные маршруты, создающие возможность экономить, в первую очередь, потребителю.

Новак перессорил немцев

Оказалось, что в Германии внимательно изучили слова российского министра, сказанные «Газете.Ru». Особенно задели немецких экспертов указание на то, что дальнейшее использование украинского транзита будет зависеть от конкурентоспособности маршрута. Об этом пишет Handelsblatt

В материале подчеркивается, что сохранение транзита газа через Украину все чаще ставится под сомнение, и это вызывает тревогу в ФРГ.

«Немецкие политики возмущены попыткой России обойти Украину, как транзитную страну для поставок российского природного газа в Европу», — сообщает Handelsblatt.

Издание, в частности, приводит слова заместителя председателя фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула, который заявил, что Россия может потерять доверие Германии.

«Если заявление Новака станет последним словом, это серьезно подорвет доверие в Германии и поставит под сомнение надежность российских обязательств », — заявил немецкий политик.

Евродепутат от Партии зеленых Ребекка Хармс также прокомментировала прогноз Новака и высказалась за новый раунд переговоров по проблеме «Северного потока — 2». «Я надеюсь, что теперь позиция России ясна и что проект немецко-русского газопровода и интересы Европы в энергетической политике будут обсуждаться еще раз», — цитирует политика Handelsblatt.

По мнению издания, позиция России по поводу украинской ГТС не является чем-то неожиданным. Якобы «Северный поток — 2» не соответствует европейским интересам, и позиция Новака по устранению Украины, как транзитной страны, была «не неожиданностью, а только обнаружилась быстрее, чем некоторые ожидали», — считает немецкое издание.

По словам Хармс, энергетическая политика Европы не должна осуществляться только Вашингтоном или Берлином.

Берлин спорит с Вашингтоном

Канцлер Германии Ангела Меркель при этом всегда защищала строительство «Северного потока — 2», утверждая, что Украина будет оставаться транзитной страной для российского газа, напоминает издание.

Ранее проект «Северный поток — 2» поддерживали австрийские и немецкие политики.

«Нельзя просто так все повернуть обратно. Германия имеет законные экономические интересы в снабжении энергоносителями», — говорила очевидный претендент на пост канцлера, председатель коалиционной ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Но позиция США всегда была диаметрально противоположной. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия фактически будет чуть ли не целиком «контролировать» ФРГ благодаря расширению поставок энергоресурсов посредством трубопровода «Северный поток — 2».

Германия после ввода этого газопровода в строй будет получать около 70% своих энергоресурсов из России.

«Как вы сможете работать во благо мира и с позиции силы, если кто-то имеет такую власть над вашей страной? — ставил вопрос Трамп. — Не думаю, что это хорошо, вы не работаете с позиции силы, вы отказались от всей своей мощи»

Также против «Северного потока — 2» выступают Польша, Литва и Латвия. Там считают, как и в США, что Россия якобы использует газопровод как инструмент политического влияния.

Москва ранее неоднократно поясняла, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС

«Мы видим, что у нас будут загружены не только новые газопроводы и транспортные структуры, но есть потенциал, в том числе, и для того, чтобы осталась в качестве маршрута и использовалась газотранспортная система Украины. В каком-то объеме. Этот объем зависит от потребностей непосредственно потребителей Европы», — говорил «Газете.Ru» Новак.

В феврале стало известно о том, что ЕС решил распространить действие газовой директивы на газопроводы, которые заходят на территорию союза из третьих стран.

Новый вариант директивы означает, в частности, что все трансграничные газопроводы должны резервировать 50% своей мощности для прокачки газа от независимых поставщиков и что оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Для проекта «Северный поток — 2» это будет проблемой. «Газпром» не соответствует требованию о разделении добычи и транспортировки, и он же будет единственным поставщиком газа в трубу.

Тем более, что в России за газовым концерном закреплен статус единственного экспортера трубопроводного природного газа.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год — он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Уложено уже около 700 из 2400 километров трубы, говорил Новак. И, вероятнее всего, к концу года газопровод «Северный поток — 2» будет построен.