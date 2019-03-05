«Северный поток 2» обеспечит лишь часть импорта в Евросоюз, заявил Медведев

Газопровод "Северный поток 2" обеспечит лишь часть необходимого Евросоюзу импорта, но по более стабильному и дешевому маршруту, это выигрышно для Европы и снизит транзитные риски поставок российского газа, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мотивы (реализации проекта) вполне очевидны. Я уже неоднократно на эту тему говорил. Во-первых, экономическая целесообразность, ведь в коммерческом плане "Северный поток" — очень интересный проект, причём для всех его участников", — сказал Медведев в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита.

"И, во-вторых, снижение транзитных рисков. Россия работает на европейском газовом рынке уже несколько десятилетий. Мы дорожим своей репутацией надёжного партнёра и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объёме", — добавил глава российского правительства.

Он отметил, что "Северный поток 2" не замещает транспортный коридор через Украину.

"Собственно, поэтому и создаём дополнительный транспортный коридор для поставок нашего газа. Подчёркиваю: дополнительный, а не замещающий. Доля российского газа в газопотреблении ЕС сейчас составляет около 30%, и "Северный поток 2" эту ситуацию кардинально не изменит. Он будет обеспечивать только часть необходимого Евросоюзу импорта, причём по более стабильному и более дешёвому по сравнению с существующими маршруту. Это прямой выигрыш для европейских потребителей", — сказал Медведев.

Премьер также заявил, что Москва исходит из того, что Европа останется крупным потребителем российского газа, несмотря на динамичное развитие зеленой энергетики и сегмента СПГ.

"Во всяком случае, до тех пор, пока решения будут приниматься исходя из экономической целесообразности. Ну, или не случится какого-то по-настоящему революционного прорыва в энергетических технологиях", — добавил Медведев.

По его словам, в последние годы российские поставки газа на европейский рынок растут.

"И перспективы в целом неплохие в силу целого ряда объективных причин, в том числе из-за снижения собственной добычи на старых месторождениях в Северном море, частичного отказа от угольной, а в некоторых странах и от атомной электрогенерации. И, конечно, из-за необходимости подстраховывать возобновляемые источники энергии, которые хотя и привлекательны с экологической точки зрения, но всё ещё не очень надёжны с энергетической", — заявил премьер.

"Так что, думаю, и в обозримом будущем российский газ будет покрывать существенную часть энергопотребностей европейских стран", — резюмировал Медведев.