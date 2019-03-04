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Неналоговые поправки Минфина не понравились бизнесу 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Промежуточные итоги инвентаризации неналоговых платежей, предложенные Минфином, не понравились бизнесу. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торггово-промышленная палата (ТПП) и «Опора России» намерены просить президента Владимира Путина не включать квазиналоги в Налоговый кодекс.
«Прежде всего бизнес против включения в Налоговый кодекс шести квазиналоговых платежей», — пишет «Коммерсант», напоминая, что «принципиальное решение» по данному вопросу кабмин принял ещё осенью 2018 года.
Источники издания полагают, что при подготовке инициативы Минфина якобы не было услышано бизнес-сообщество.
«Мы продолжаем убеждать Минфин и другие органы в необходимости принятия отдельного закона о регулировании неналоговых платежей. Это позволит прекратить практику их бесконтрольного введения и изменения», — заявил вице-президент ТПП Вадим Чубаров.
По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, «вместо упорядочивания неналоговых платежей вводятся шесть новых налогов, которые касаются не только предпринимателей, но и всех граждан — в частности, курортный сбор».
«Это вызовет не только увеличение налоговой нагрузки на бизнес, но и приведёт к дополнительным основаниям для уголовной и административной ответственности предпринимателей», — считает Калинин.
Глава комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин отметил необходимость сохранения целевого характера ряда сборов и механизма арбитража, «при котором плательщик сбора, к примеру утилизационного, мог сам решать — платить сбор государству или самому утилизировать».
«К тому же важно продумать вопрос смягчения режима санкций за неуплату платежей, вновь включенных в Налоговый кодекс, на длительный (до 10 лет) переходный период», — добавил Никитин.
Как писал News.ru, 1 марта Минфин подвёл промежуточный итог работы по снижению налоговой нагрузки на бизнес. Ведомство представило на обсуждение в кабмин законопроект, предусматривающий включение в налоговый кодекс РФ шесть новых платежей.
Позднее Минфин разъяснил, что предлагает установить на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после их включения в Налоговый кодекс десятилетний мораторий, а также повысить порог, при котором она будет наступать.
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Комментарии
Экономика , Александр Калинин , Вадим Чубаров , Кирилл Никитин , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Торгово-промышленная палата , Минфин , Деловая Россия
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