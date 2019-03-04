Войны не будет: США и Китай почти договорились

Вашингтон и Пекин могут объявить о заключении торговой сделки 27 марта, сообщает The WSJ. Китай согласен понизить тарифы на американскую сельскохозяйственную и автомобильную продукцию. А США могут отменить санкции на закупку ряда китайских товаров. Самый сложный вопрос — права на интеллектуальную собственность.

Переговоры Пекина и Вашингтона по торговой сделке находятся на финальной стадии и уже в конце этого месяца, ориентировочно 27 марта, стороны могут объявить о достижении соглашения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, осведомленные о ходе переговоров.

По данным издания, Китай согласен понизить тарифы и другие ограничения на продукцию АПК, химическую, автомобильную и другую продукцию из Соединенных Штатов.

США, в свою очередь, готовятся отменить большинство или даже все санкции, которые были наложены на товары китайского производства в 2018 году.

При этом источники отмечают, что некоторые противоречия между сторонами все-таки остаются. Они также предупредили о том, что представителей США и Китая могут подвергнуть критике на родине из-за «слишком выгодных» для противоположной стороны условий сделки.

Си Цзиньпина. По данным издания, хотя между странами пока и остаются некоторые спорные вопросы, соглашение между сторонами «принимает конкретную форму». Газета сообщает, что о достижении договоренности между двумя странами может быть объявлено на новой встрече лидеров США и Китая — Дональда Трампа

Механизм правоприменения остается неясным

Ранее Трамп настаивал, что намерен заключить взаимовыгодную торговую сделку с Китаем. Он уточнял, что собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. А власти Китая он попросил незамедлительно снять пошлины с американской сельскохозяйственной продукции. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что торговые переговоры между странами проходят успешно.

«Я попросил Китай незамедлительно снять тарифы с нашей сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и так далее, так как наши переговоры успешно продвигаются», — написал он.

Представители США и Китая работают над пятью меморандумами, которые послужат основой для окончательного торгового соглашения, сообщал в конце января Bloomberg со ссылкой на два своих источника.

Документы будут охватывать такие области, как сельское хозяйство, беспошлинные барьеры, сфера услуг, передача технологии и интеллектуальная собственность, рассказал источник.

Механизм правоприменения остается неясным, но, вероятно, угроза повторного введения пошлин сохраняется в том случае, если условия не будут выполнены, пояснял ранее источник.

После того, как в декабре Китай и США заключили торговое перемирие, был возобновлен китайский импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Вопрос о передаче технологий и защите прав на интеллектуальную собственность США был одним из самых спорных в торговом конфликте.

США обвиняют Китай в краже результатов американских исследований и разработок, а также в вынуждении американских компаний передавать свои технологии китайским, сообщало агентство.

Китай, естественно, отрицает обвинения в краже и хакерских атаках. Несмотря на то, что Пекин утверждает, что никогда не принуждал компании США предоставлять технологии, в стране начали обсуждать закон, запрещающий подобную практику.

Прогресса не обнаружено

Напомним, торговые переговоры на высоком уровне между американской и китайской сторонами завершились в Пекине 15 февраля. Как считается, они прошли без значительного прогресса.

Официальные лица обеих сторон разошлись без какого-либо незамедлительного резюме, рассказал тогда неназванный американский чиновник.

США выступили с ультиматумом Китаю, поставив на 2 марта крайний срок для заключения двусторонней торговой. Вашингтон даже пригрозил повысить пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Позднее Трамп предположил, что может дать Китаю больше времени, если переговоры покажут прогресс.

Торговая война между Китаем и США длится с лета 2018 года. Развязал конфликт президент США Дональд Трамп.

«Первый выстрел» прогремел в июле, когда США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год.

Китай тогда ответил тем же. Затем в сентябре США ввели таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд Китай снова ответил пошлинами на американские товары.

Эскалация тарифных барьеров сделала невозможным ведение бизнеса для многих китайских компаний в США и наоборот. Высокие тарифы увеличили затраты для поставщиков, производителей, розничных продавцов и потребителей, и этот процесс продолжается до сих пор.

Большинство прогнозов специалистов сейчас указывают на замедление экономического роста в США. Так, МВФ ожидает рост ВВП США на уровне 2,5% в 2019 году и всего 1,8% в 2020 году.

В последнее время ни один международный форум или экспертные оценки не обходятся без упоминания возможных рисков для мировой экономики от развязывания торговой войны.

Давно бьет тревогу ВТО : «В последнее время ряд связанных с торговлей индикаторов стали ухудшаться. И это происходит в момент, когда мировая экономика наконец перешла к устойчивому росту после финансового кризиса и когда любая неопределенность в связи с нарастающими ограничениями в торговле может поставить экономическое восстановление под угрозу».

Угроза глобальной торговой войны и растущая политическая напряженность между мировыми лидерами являются доминирующими мировыми рисками, отмечала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на доклад экспертов Всемирного экономического форума в Давосе.

«Самым большим риском является отсутствие готовности к сотрудничеству — мы не снижаем этот риск», — отмечал президент ВЭФ Берге Бренде.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Трампа все-таки рассматривает возможность отмены пошлин и заключения торговых договоренностей с Китаем. В частности, такое предположение было основано на том, что во время саммита G20 в Буэнос-Айресе Трамп договорился с китайским лидером Си Цзиньпинем о 90-дневном перемирии (до 1 марта). Это перемирие предполагает запрет введения новых пошлин на импорт.

Эксперты не исключают, что Китаю и США удастся договориться в ближайшее время. Агентство Reuters сообщало ранее о подготовке нового раунда торговых переговоров между США и Китаем.