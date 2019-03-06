Украина подготовила план на случай провала переговоров с Россией по газу

В вопросах организации транзита российского газа в Европу после завершения текущего контракта Украина будет придерживаться "плана А", который предусматривает заключение нового соглашения по европейским правилам, однако Киев подготовил запасной вариант действий. Об этом заявила замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль в ходе конференции, посвященной будущему украинского транзитного маршрута, сообщает агентство "Укринформ"

"Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться "плана А", и должны завершить все эти действия до середины июля. Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом (по интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС. — прим. ред.), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае", — заявила дипломат.

Вместе с тем, по словам Зеркаль, Киев хорошо "изучил уроки" газового кризиса в 2009 году, поэтому совместно с "партнерами" готовит предупредительные меры на случай отказа России подписывать новое транзитное соглашение на "европейских условиях".

"Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов", — сказала Зеркаль, не раскрыв его детали.

Переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа

В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии , на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" "Нафтогазом" . Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи.

По мнению Еврокомиссии, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить трехсторонние обсуждения на уровне министров стороны планируют в мае.