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Центробанк планирует расширить регуляторные полномочия 

News.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России собирается расширить набор своих регуляторных полномочий. В частности в ЦБ планируют добиться получения права оценивать системы вознаграждения, а также право требования создания советов директоров в некоторых финансовых компаниях по аналогии с тем, как это сейчас происходит в банках.
Как сообщает газета «Коммерсант», данные меры призваны снизить риски при работе с деньгами клиентов. По словам директора департамента корпоративного управления Центробанка Елены Курицыной новые полномочия помогут регулятору предотвращать «чрезмерное принятие рисков „здесь и сейчас“» финансовыми организациями. В ЦБ отмечают, что опыт банковского надзора, по использованию подобного контроля, следует внедрять и в отношении участников других секторов рынка, которые имеют доступ к средствам клиентов.
В то же время, новые требования, с большой долей вероятности будут распространяться только на те организации, которые принимают на себя заведомо большие риски, отмечает издание. Ранее регулятор обнародовал указание, согласно которому профучастники должны отнести себя к той или иной категории по объёму принимаемых рисков в зависимости от масштаба бизнеса. Так, по состоянию на 1 февраля, к крупным организациям, в отношении которых в будущем будут применяться наиболее строгие меры регулирования, относились 54 финансовые компании.
Как ранее писал News.ru, на рынке кредитования населения медленно, но верно происходит перегрев, а за вклады физлиц идут процентные войны. Так, соотношение кредитов к депозитам граждан к 1 февраля достигло 53,7%, увеличившись на всего на 0,8 процентного пункта за месяц.
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Экономика , Елена Курицына , Центральный банк России
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