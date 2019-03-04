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«Мы потеряем весь транзит»: чего боится Украина 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украина потеряет весь транзит российского газа в Европу, если Россия введет в эксплуатацию «Северный поток-2». А еще Россия достраивает «Турецкий поток». В таком случае у Киева не будет рычагов давления на Москву. В итоге эскалация военного конфликта неизбежна, убеждены на Украине. «Северный поток-2» сделает невостребованной газотранспортную систему Украины. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
«Мы потеряем весь транзит», — сказал Коболев в эфире украинского «5 канала».
Кроме того, есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью Россия и Турция построят и запустят к концу 2019 года, напомнил Коболев. Обе ветки смогут доставлять российский газ европейским потребителям.

Труба «российской агрессии»

Коболев также подчеркнул потерю Украиной сдерживающего фактора против «российской агрессии» при введении в эксплуатацию «Северного потока-2». Он отметил увеличение вероятности военного конфликта между странами.
«Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — сказал глава «Нафтогаза».
В то же время руководитель «Нафтогаза» признал невозможность «аспекта безопасности» повлиять на решение европейских стран достроить «Северный поток-2». Коболев предложил налаживать с Европой «классическое партнерство» и допускать зарубежные компании к управлению украинской газотранспортной системой в обмен на инвестиции.
Договоренности Москвы и Киева о транзите газа из России через Украину истекают в 2019 году.
Ранее в декабре прошлого года около 40 сенаторов США объявили о намерении внести в парламент резолюцию против «Северного потока-2», требующую предпринять действия против «российской агрессии» в Черном море.
Согласно тексту резолюции, сенаторы призывают свернуть проект российского газопровода, поскольку он несет угрозу энергетической безопасности Европы. Сенаторы также планируют призвать Россию гарантировать свободу навигации в Керченском проливе».
Также в декабре Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом «Северный поток-2». Сенаторы опасаются, что российский газотранспортный проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении «Северного потока-2» в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).
Впрочем, эта резолюция не имеет обязательной силы, хотя и свидетельствует растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.
Кроме этого, Европейский парламент 12 декабря принял резолюцию по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина», в которой осудил строительство «Северного потока — 2» в обход Украины, так как «речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и диверсификации источников энергоснабжения».
«Европарламент требует аннулировать данный проект», — подчеркивается в документе.
В Кремле тогда назвали попытки помешать строительству газопровода всеми допустимыми и недопустимыми методами «камуфлированием недобросовестной конкуренции».
«Мы не считаем ее (резолюцию) правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. Свое согласие на строительство дали все страны, за исключением Дании, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта.

Вердикт Москвы: через Украину слишком дорого

В конце февраля в интервью «Газете.Ru» министр энергетики РФ Александр Новак поставил под сомнение необходимость в будущем прокачивать газ через Украину. Украинское направление, на сегодняшний день, является самим дорогим, отмечал Новак.
Себестоимость транспортировки газа, например, по «Северному потоку — 1» обходится почти в 2 раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по газовой системе Украины, отметил Новак.
Кроме того, правительственный куратор ТЭК напомнил о факторе расстояния поставок газа из центра добычи до европейского потребителя.
«У нас центр добычи на сегодняшний день находится на Ямале, это Бованенковское месторождение. Маршрут «Северного потока — 1» через Балтийское море оттуда до Германии на 1885 км короче, чем через украинскую ГТС», — аргументировал Новак.
Оказалось, что в Германии внимательно изучили высказывания министра. Особенно задели немецких экспертов указание на то, что дальнейшее использование украинского транзита будет зависеть от конкурентоспособности маршрута. Об этом сообщала Handelsblatt.
В материале немецкого издания подчеркивается, что сохранение транзита газа через Украину все чаще ставится под сомнение, и это вызывает тревогу в ФРГ.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства «Северного потока — 2» позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.
Реализация «Северного потока — 2» практически вдвое сократит объем транзита российского газа через Украину, что существенно скажется на доходах страны. Ранее в Киеве свои потери от нового газотранспортного проекта РФ оценивали в $2-3 млрд в год.
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Комментарии
Экономика , Статьи , Алексей Миллер , Александр Новак , Дмитрий Песков , Нафтогаз , Газпром , Европарламент , Конгресс США , Газета.Ru
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