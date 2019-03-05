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В Минсельхозе спрогнозировали рост урожая зерна в этом году 

Российская Газета + ещё 5 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Урожай зерна в этом году ожидается в объеме 118 миллионов тонн, сообщили в Минсельхозе. Этот показатель будет на 5 процентов выше, чем в прошлом году.
При этом пшеницы в 2019 году будет собрано не менее 75 миллионов тонн — этот показатель, как минимум, на 4 процента выше, чем в прошлом году, добавили в ведомстве.
"При благоприятных условиях прогноз может быть повышен до 80 миллионов тонн", — отмечают Минсельхозе.
Рост производства будет способствовать обеспечению внутреннего рынка при одновременном увеличении экспорта сырья и продукции его переработки. Тем самым создаются условия для достижения целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", говорится в сообщении.
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Экономика , Минсельхоз
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