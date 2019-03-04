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Глава ЦБ ожидает квартальную инфляцию на уровне 4% к середине года 

Rambler News Service + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4% к середине года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику с тем, чтобы в следующем году это было близко к 4%», — сказала она.
Глава ЦБ добавила, что в этом году из-за временных факторов, из-за разовых факторов инфляция сейчас около 5%.
«Но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле», — пояснила она.
Набиуллина напомнила, что целевой показатель по инфляции — 4%.
«Но, понятно, что инфляция бывает чуть меньше, чуть больше. Какое-то время она у нас была ниже 4%. В прошлом году — чуть-чуть выше, 4,3%», — сказала она.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России
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