Глава ЦБ ожидает квартальную инфляцию на уровне 4% к середине года

Инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4% к середине года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным «Мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику с тем, чтобы в следующем году это было близко к 4%», — сказала она. Глава ЦБ добавила, что в этом году из-за временных факторов, из-за разовых факторов инфляция сейчас около 5%. «Но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле», — пояснила она. Набиуллина напомнила, что целевой показатель по инфляции — 4%. «Но, понятно, что инфляция бывает чуть меньше, чуть больше. Какое-то время она у нас была ниже 4%. В прошлом году — чуть-чуть выше, 4,3%», — сказала она.