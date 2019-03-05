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В ЕС намерены заставить Газпром отказаться от обслуживания «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 55 минут назад
Фото: Reuters
Поправки в законодательство Евросоюза, регулирующие трубопроводы из стран за пределами ЕС, могут оказать влияние на обслуживание газопровода «Северный поток — 2», поставив под вопрос участие Газпрома в этом процессе.
Согласно Газовой директиве Евросоюза, трубопроводы из третьих стран в будущем должны действовать по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС, передает Deutsche Welle.
Это означает, что обслуживанием газопроводов и транспортировкой газа должны заниматься разные организации.
При этом в «Северном потоке — 2» обоими видами деятельности намерен заниматься Газпром.
Ранее Доминик Ристори, глава отделения Еврокомиссии, занимающегося вопросами энергетики, на встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе заявил, что обновление газовой директивы должно вступить в силу до завершения строительства «Северного потока — 2».
Напомним, в феврале 2019 года на уровне комитета представителей стран ЕС был одобрен компромиссный вариант поправок к Газовой директиве, согласно которой энергетические нормы ЕС (включая Третий энергопакет) должны распространиться на «Северный поток — 2».
Отмечалось, что применение Третьего энергопакета на морские газопроводы должно определяться в каждом конкретном случае странами, на побережья которых выходит труба.
Кроме того, сообщалось, что в связи с применением Газовой директивы «Северный поток — 2» мог остаться наполовину пустым, чтобы сохранить объемы под прокачку газа от независимых поставщиков. Однако Германии удалось добиться смягчения условий.
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Комментарии
Экономика , Компании , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Deutsche Welle
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