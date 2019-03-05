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Безработица в России выросла с начала года на 14% 

Вести Экономика + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальная безработица в России выросла 6-ю неделю подряд и достигла 797,6 тыс. человек, следует из данных Минтруда. На начало 2019 г. в стране было не более 700 тыс. официальных безработных. С этого момента безработица выросла на 14%.
"С 20 по 27 февраля 2019 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,9% и составила 797,6 тыс. человек. Увеличение численности безработных является сезонным фактором и также связано с повышением с нового года пособия по безработице. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 803,1 тыс. человек", — отмечается в еженедельной сводке Минтруда.
Неделей ранее — с 13 по 20 февраля 2019 г. — численность зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 2,5% и составила 782,650 тыс. человек, а за предыдущую неделю — на 2,3%.
В 79 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Забайкальском крае, республиках Дагестан, Марий-Эл, Хакасия и Кабардино-Балкарской республике, Псковской, Ярославской, Сахалинской, Оренбургской и Свердловской областях.
Не изменилась численность безработных в шести регионах: Чукотском автономном округе, республиках Мордовия, Ингушетия и Чеченской республике, г. Севастополе, Липецкой области.
По состоянию на 27 февраля 2019 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 148 640 человек.
В том числе:
  • численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 42 484 человека;
  • численность работников, работавших неполное рабочее время, — 104 720 человек;
  • численность работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, — 1 436 человек.
На 27 февраля 2019 г. уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 27 февраля 2018 г. — 1,1%).
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Экономика , Минтруд
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