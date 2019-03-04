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Россия присматривается к экономике юга и востока Китая 

News.ru 36 минут назад
Фото: Wang Jilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин заявил, что Россия рассматривает юг и восток Китая в качестве наиболее перспективных направлений экономического сотрудничества..
«Экономическая карта Китая с точки зрения богатства той или иной провинции, численности населения сильнее тяготеет к юго-востоку страны — более богатые провинции, богатые города находятся на морском побережье, на юге Китая, в первую очередь мы говорим о Шанхае, провинции Гуандун и городе Гуанчжоу», — отметил Инюшин в интервью ТАСС.
До этого акцент был сделан на северо-восточную, то есть близкую географически, часть страны, где контрагенты «владеют русским языком и знают обычаи делового оборота»
Ранее News.ru писал о том, что налоговая нагрузка на китайский бизнес может снизиться в 2019 году на $194 млрд Власти КНР планируют такими мерами содействовать развитию производства и частного бизнеса.
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