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Новак анонсировал сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики Александр Новак заявил, что к концу марта среднесуточное снижение добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ составит 228 тыс. баррелей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что добыча нефти на уровне 228 тыс. баррелей является "плановым показателем". Он добавил, что "в среднем по марту" добыча будет выше показателей февраля нынешнего года.
"Мы ожидаем где-то к концу марта выход на 228 [тыс. баррелей] — среднесуточный [показатель]", — сказал Новак.
Ранее Новак заявил, что в феврале Россия в среднем сократила добычу нефти на 97 тыс. баррелей в сутки.
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