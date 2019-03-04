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Медведев назвал условие продолжения диалога с Софией по «Турецкому потоку» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Болгария смогут продолжить диалог по реализации проекта "Турецкий поток" при наличии надежных гарантий со стороны Еврокомиссии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии. Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии. Я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу", — заявил Медведев на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров.
Он подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между странами остается флагманом отношений, оно продолжается, несмотря на трудности.
Медведев подчеркнул, что Россия при реализации "Турецкого потока" будет учитывать негативный опыт, полученный в ситуации с "Южным потоком".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Еврокомиссия
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