Медведев назвал условие продолжения диалога с Софией по «Турецкому потоку»

Россия и Болгария смогут продолжить диалог по реализации проекта "Турецкий поток" при наличии надежных гарантий со стороны Еврокомиссии , заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии. Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии. Я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу", — заявил Медведев на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров.

Он подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между странами остается флагманом отношений, оно продолжается, несмотря на трудности.

Медведев подчеркнул, что Россия при реализации "Турецкого потока" будет учитывать негативный опыт, полученный в ситуации с "Южным потоком".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.