Названы условия диалога с Софией по «Турецкому потоку»

Диалог между Москвой и Софией по совместной реализации газопровода «Турецкий поток» возможен. Однако этому должно предшествовать выполнение ряда условий. Об этом на встрече со своим болгарским визави Бойко Борисовым заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

«О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии. Я имею в виду не со стороны правительства Болгарии. Я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет», — подчеркнул глава правительства журналистам по итогам совместных переговоров с премьер-министром Болгарии.

Медведев особо отметил, что Россия при реализации «Турецкого потока» будет учитывать негативный опыт, полученный в ситуации с «Южным потоком», и рассчитывает на соответствующую работу в этом направлении со стороны Софии.

Газопровод «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям. По второй газ должен будет пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Старт проекта намечен на конец 2019 года.

В декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС по проекту газопровода «Южный поток», который должен был пройти по территории Болгарии, и нерешительности Софии в этом вопросе, Москва была вынуждена свернуть все работы.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым отметил серьезный экономический потенциал взаимоотношений РФ и Болгарии.