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Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", — сказал глава кабмина.
Председатель правительства добавил, что эти условия неоднократно озвучивались.
Медведев подчеркнул, что газопровод "Северный поток — 2" закроет лишь часть необходимого Евросоюзу импорта. Между тем газопровод станет более дешевым и стабильным маршрутом, который позволит снизить транзитные риски. Премьер добавил, что России выгодно иметь множество путей транспортировки топлива потребителям.
Украинцам отказали в дешевом газе
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак признался, что украинский транзит газа обходится России вдвое дороже других маршрутов. Тариф на прокачку по этому направлению в 2-2,5 раза выше, чем, например, по "Северному потоку" или трубе "Ямал — Европа".
Как заявил Новак, новый договор прежде всего должен быть коммерчески выгодным и предлагать конкурентоспособный маршрут. Киев же к работе в таких условиях не готов.
По оценкам украинских депутатов, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на первое января 2020 года, приведет к спаду экономики на Украине. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в три миллиарда долларов ежегодно.
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Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Александр Новак , ЕС
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