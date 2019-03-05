Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.

"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", — сказал глава кабмина.

Председатель правительства добавил, что эти условия неоднократно озвучивались.

Медведев подчеркнул, что газопровод "Северный поток — 2" закроет лишь часть необходимого Евросоюзу импорта. Между тем газопровод станет более дешевым и стабильным маршрутом, который позволит снизить транзитные риски. Премьер добавил, что России выгодно иметь множество путей транспортировки топлива потребителям.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак признался, что украинский транзит газа обходится России вдвое дороже других маршрутов. Тариф на прокачку по этому направлению в 2-2,5 раза выше, чем, например, по "Северному потоку" или трубе "Ямал — Европа".

Как заявил Новак, новый договор прежде всего должен быть коммерчески выгодным и предлагать конкурентоспособный маршрут. Киев же к работе в таких условиях не готов.

По оценкам украинских депутатов, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на первое января 2020 года, приведет к спаду экономики на Украине. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в три миллиарда долларов ежегодно.