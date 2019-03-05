СМИ: в России предложили установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил Министерству финансов России установить минимальную розничную цену на пиво в размере 35 рублей за 0,5 литра напитка, об этом сообщают "Известия"

Как полагают авторы инициативы, ее реализация поднимет качество продукции, так как слишком низкая цена на пиво вызывает сомнения в его качестве и легальности изготовления.

Заместитель главы Минфина Илья Трунин , комментируя предложение, заявил "Известиям", что введение минимальной цены имеет смысл лишь с точки зрения ограничения доступности алкоголя. Для других целей эта инициатива бессмысленна, выразил уверенность чиновник.

При этом глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что в целом ведомство поддерживает инициативу, однако без детальных расчетов вводить минимальную цену не будут.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также отметили, что введение минимальной цены на пиво может повысить эффективность государственного контроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке, а также поспособствует формированию конкурентоспособной среды.

Ранее Минфин предложил дать ему право устанавливать минимальные розничные цены на любой алкоголь, следует из проекта постановления правительства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает внести изменения в постановление правительства, устанавливающее перечень продукции, в том числе — товаров народного потребления, государственное регулирование цен на которую осуществляют правительство и федеральные органы исполнительной власти. В данный список входит алкоголь с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, вино и игристое вино (шампанское).