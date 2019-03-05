Болгария вступилась за российский газопровод

Болгария всячески поддерживает проект по строительству газопровода «Турецкий поток», заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, которого цитирует издание Dnes.

Противников строительства газопровода Борисов назвал предателями, стремящимися «закопать в землю наши инвестиции».

«А мы хотим максимально прозрачного хаба», — отметил Борисов.

По его словам, самой опасной для Болгарии может стать ситуация, при которой «в Турции газ закончится». В этом случае болгарская газотранспортная система окажется невостребованной.

«Турецкий поток», как ожидается, будет достроен к концу 2019 года. Он будет иметь два направления: первое соединит Россию с Турцией, второе — с Западной Европой через Болгарию и Венгрию. Болгарская газотранспортная система станет продолжением газопровода.