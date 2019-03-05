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Болгария вступилась за российский газопровод 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Болгария всячески поддерживает проект по строительству газопровода «Турецкий поток», заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, которого цитирует издание Dnes.
Противников строительства газопровода Борисов назвал предателями, стремящимися «закопать в землю наши инвестиции».
«А мы хотим максимально прозрачного хаба», — отметил Борисов.
По его словам, самой опасной для Болгарии может стать ситуация, при которой «в Турции газ закончится». В этом случае болгарская газотранспортная система окажется невостребованной.
«Турецкий поток», как ожидается, будет достроен к концу 2019 года. Он будет иметь два направления: первое соединит Россию с Турцией, второе — с Западной Европой через Болгарию и Венгрию. Болгарская газотранспортная система станет продолжением газопровода.
В прошлом году «Газпром» заключил контракты на поставку газа в Болгарию. Также заинтересованность в проекте в январе выражала Сербия. По планам, российский газ начнет поступать в Болгарию и Сербию в 2020 году, в Венгрию — в 2021-м, в Словакию — во второй половине 2022-го.
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Экономика , Газпром
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