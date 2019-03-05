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В Кремле не слышали об отказе Москвы переходить на рубль в торговле с Минском 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 20 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кремле не знают об отказе Москвы переходить на рубль в торговле с Минском, Россия заинтересована в расчетах в национальных валютах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет. Наоборот, в торгово-экономических отношениях с нашими партнерами, тем более с ближайшими партнерами, к коим относится Белоруссия, мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют, в том числе, конечно, в первую очередь, на основе российского рубля», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту России полностью перейти на расчеты в российских рублях во взаимной торговле, но «никто на это не идет».
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