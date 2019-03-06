Названа тема Международного финансового конгресса 

Объявлена тема Международного финансового конгресса, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Это финансовые рынки.
«Рост глобальной неопределённости и реакция на эти события со стороны монетарной политики центральных банков, изменение бизнес-моделей традиционных финансовых посредников и рост финтехиндустрии требуют осмысления со стороны и самих участников рынка, и регуляторов», — заявила председатель программного комитета МФК, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
Конгресс будет проходить 3 — 5 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее телеканал «360» сообщал, что правительство Московской области заключило соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «Деловая Россия».