ЦБ написал для банков рекомендации по сбору биометрии

ЦБ РФ выпустил рекомендации для банков по оптимизации процесса сбора и регистрации биометрии клиентов. Текст рекомендаций опубликован на сайте регулятора.

Так, банкам рекомендовано в случае отсутствия СНИЛС у клиента проводить поиск его учетной записи по паспортным данным и обновлять их в случае необходимости.

"Проводить поиск учетной записи клиента в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации — ред.) по паспортным данным в случае отсутствия СНИЛС. Осуществлять сбор биометрических данных клиента параллельно с поиском, обновлением или регистрацией учетной записи в ЕСИА", — говорится в рекомендациях.

"Информировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в ЕБС (Единая биометрическая система — ред.) сразу по завершении процедуры такой регистрации. Также информировать клиента о том, что информация о подтверждении его регистрации в ЕСИА будет направлена дополнительно посредством СМС от портала Госуслуги и размещена на указанном портале в его личном кабинете", — гласит пункт рекомендаций.

Помимо этого, банкам рекомендовано регулярно осуществлять проверку готовности оборудования перед началом каждого рабочего дня. По мнению регулятора, это позволит сократить время на регистрацию клиентов при сохранении ее надлежащего качества. В письме ЦБ также есть рекомендации о необходимости четкого разъяснения клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные: в ЕБС или собственную систему банка.

"Также обращаем внимание на целесообразность предоставления дистанционных банковских услуг с использованием механизма удаленной идентификации, в том числе с использованием мобильных приложений на платформах Android и IOS, которые уже доступны для встраивания банками", — сказано в рекомендациях.

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг.