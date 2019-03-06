Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу после 2019 года. Такое мнение высказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.
«Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину. Не 30, 50 или 60 млрд кубических метров — полный ноль», — приводит его слова «Укринформ».
Витренко также отметил, что Россия просто не будет нуждаться в использовании украинского транзитного пути.
«Они не будут искать даже причины — просто не будут использовать украинскую газотранспортную систему», — заключил представитель «Нафтогаза».
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину в следующем году. По его словам, Москва неоднократно свои требования озвучивала.