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«Нафтогаз» готовится к полной потере газового транзита 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу после 2019 года. Такое мнение высказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.
«Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину. Не 30, 50 или 60 млрд кубических метров — полный ноль», — приводит его слова «Укринформ».
Витренко также отметил, что Россия просто не будет нуждаться в использовании украинского транзитного пути.
«Они не будут искать даже причины — просто не будут использовать украинскую газотранспортную систему», — заключил представитель «Нафтогаза».
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину в следующем году. По его словам, Москва неоднократно свои требования озвучивала.
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Экономика , Дмитрий Медведев , Юрий Витренко , Нафтогаз , Укринформ
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