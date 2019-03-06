«Нафтогаз» готовится к полной потере газового транзита

Юрий Витренко. Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу после 2019 года. Такое мнение высказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз»

«Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину. Не 30, 50 или 60 млрд кубических метров — полный ноль», — приводит его слова «Укринформ».

Витренко также отметил, что Россия просто не будет нуждаться в использовании украинского транзитного пути.

«Они не будут искать даже причины — просто не будут использовать украинскую газотранспортную систему», — заключил представитель «Нафтогаза».