НБУ сообщил о падении объема золотовалютных резервов Украины

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о сокращении в феврале текущего года золотовалютных резервов страны на 2,9%. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НБУ.

На 1 марта 2019 года золотовалютные запасы Украины составляют $20,2 млрд

Как объяснил Нацбанк, снижение резервов произошло из-за значительных объемов погашений до государственному долгу Украины.

"Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили $1 285,4 млн в эквиваленте", — сообщает НБУ.

Еще $837,8 млн было направлено на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа и другими обязательствами государства в иностранной валюте. $447,6 млн ушло по обязательствам перед МВФ

По итогам прошлого 2018 года НБУ сообщал о росте резервов страны на 10,6% — до $20,8 млрд