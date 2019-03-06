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НБУ сообщил о падении объема золотовалютных резервов Украины 

Прайм 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о сокращении в феврале текущего года золотовалютных резервов страны на 2,9%. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НБУ.
На 1 марта 2019 года золотовалютные запасы Украины составляют $20,2 млрд
Как объяснил Нацбанк, снижение резервов произошло из-за значительных объемов погашений до государственному долгу Украины.
"Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили $1 285,4 млн в эквиваленте", — сообщает НБУ.
Еще $837,8 млн было направлено на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа и другими обязательствами государства в иностранной валюте. $447,6 млн ушло по обязательствам перед МВФ.
По итогам прошлого 2018 года НБУ сообщал о росте резервов страны на 10,6% — до $20,8 млрд
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Экономика , Международный валютный фонд
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