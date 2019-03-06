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Россия резко увеличила поставки нефти в США 

Рамблер + ещё 8 56 минут назад
Фото: Рамблер
В период с 23 февраля по 1 марта в порты США прибыли по меньшей мере 9 танкеров с 3,19 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на записку банка Caracas Capital Markets, отправленную клиентам.
Банк отметил, что возросшие поставки российских нефтепродуктов в США — это следствие «адаптации рынков США к потере венесуэльской нефти».
Банк отмечает, что 3,19 млн баррелей — это крупнейшие объемы поставок нефтепродуктов из России с 2011 года. Основная часть танкеров везла нафту и топочный мазут.
«По иронии, русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы — одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам», — написал управляющий партнер Caracas Capital Расс Дэллен.
По данным Caracas Capital Markets, в период с 23 февраля по 1 марта напрямую из Венесуэлы в США прибыл только один танкер с нефтью. Импорт нефти из Венесуэлы снизился до 109 тысяч баррелей в день по сравнению с показателем в 587 тысяч баррелей в день в конце января.
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Как отмечает РБК, американские клиенты могут ввозить венесуэльскую нефть и нефтепродукты без опасения санкций до 28 апреля, но поставщикам невыгодно продолжать продавать нефть американцам, так как платежи за эту нефть должны направляться на банковский счет в США для заблокированных средств.
Комментарии12
Экономика , Компании , Рынки
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