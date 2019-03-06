В Госдуме оценили план Украины на случай провала переговоров по газу

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

«Эта ситуация очень сложная и крайне опасная. На мой взгляд, сегодня «Нафтогаз» и киевская власть недоговороспособны, они не хотят заглянуть немного вперёд», — считает депутат.

Он добавил, что вместо того, чтобы договариваться с российской стороной, урегулировать споры и выстраивать добрососедские отношения, Киев идёт на ещё большую конфронтацию, обострение и ориентируется на Запад.

По его словам, «есть надежда, что после прихода к власти на Украине более прагматичных политиков, позиция страны изменится».

Ранее замминистра иностранных дел Украины заявила, что в стране готовят план на случай провала переговоров с Россией по газу.